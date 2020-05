Federer ohne Probleme weiter

Das ist die erste wirklich große Überraschung der diesjährigen French Open: Vorjahresfinalistin und Mitfavoritin Simona Halep, die Nummer 3 der Welt, musste sich am Mittwoch in der zweiten Runde völlig unerwartet der Kroatin Mirjana Lucic-Baroni (WTA-Nr. 70) mit 5:7,1:6 geschlagen geben. Schon am Vortag war auch Eugenie Bouchard (FRA-6) gescheitert, diese agierte schon vor Paris außer Form.

Lucic-Baroni hat damit bewiesen, dass der Sieg über Halep bei den US Open im Vorjahr (3. Runde) kein Zufall war. Die ihr unterlegene Rumänin war mit ihrer Leistung gar nicht so unzufrieden. "Weil ich alles versucht habe. Ich muss das einfach akzeptieren und cool bleiben. Es ist ja nicht das Ende der Welt", meinte Halep.