Federer in Wimbledon topgesetzt, Thiem als Nummer 7

Der Schweizer Titelverteidiger Roger Federer ist beim Grand Slam in Wimbledon vor dem spanischen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal topgesetzt. Das wurde am Mittwoch in London bekanntgegeben. Der Niederösterreicher Dominic Thiem wurde seines ATP-Rankings folgend als Nummer 7 gesetzt, obwohl der Vorjahres-Achtelfinalist abgesehen vom Stuttgart-Titel 2016 noch nicht so ganz große Rasen-Erfolge hat.

Für den 24-Jährigen bedeutet das, dass er erst im Viertelfinale auf Federer, Nadal, Vorjahresfinalist Marin Cilic (CRO) oder den viertgereihten Alexander Zverev (GER) treffen kann. Thiems bisher bestes Wimbledon-Abschneiden war im Vorjahr der Einzug ins Achtelfinale. Cilic profitierte bei der Setzung (5) im Vergleich zu seinem ATP-Ranking wegen seiner Rasen-Erfolge ebenso wie der dreifache Wimbledonsieger Novak Djokovic (SRB/17 auf 12) und 2016-Finalist Milos Raonic (CAN/32 auf 13).