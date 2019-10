Ex-Nummer-eins Andy Murray will wieder angreifen

Der Brite Andy Murray plant nach seinen ersten Siegen auf der ATP-Tour die Rückkehr auch auf Grand-Slam-Stufe. Der 32-jährige Schotte ist für die am 20. Jänner beginnenden Australian Open in Melbourne gemeldet. Am Montag hatte er in Shanghai einen 2:6,6:2,6:3-Auftaktsieg gegen den Argentinier Juan Ignacio Londero gelandet. Murrays nächster Gegner ist der Italiener Fabio Fognini.

In Australien hatte Murray Anfang 2019 unter Tränen bekanntgegeben, dass er wegen chronischer Schmerzen wohl spätestens nach Wimbledon zurücktreten müsse. Stattdessen unterzog sich der dreifache Grand-Slam-Sieger noch im Jänner einer weiteren Hüftoperation. Am 12. August gab er beim Masters-1000-Event in Cincinnati sein Einzel-Comeback auf der ATP-Tour.

Gemäß den Organisatoren der Australian Open wird Murray, der in der Weltrangliste zwischenzeitlich aus den Top 500 gefallen war und nun wieder an 289. Stelle klassiert ist, mit einem geschützten Ranking fürs Haupttableau gesetzt sein. In Melbourne erreichte der Schotte fünfmal das Finale (zuletzt 2016), ein Turniersieg blieb ihm jedoch verwehrt.