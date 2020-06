Erstes Semifinale für Haider-Maurer

Zum vierten Mal in diesem Jahr hatte er es ins Viertelfinale eines Challengers geschafft, nun reichte es sogar für ein Semifinale. Der Waldviertler Andreas Haider-Maurer schlug in Ostrau mit dem Franzosen Stephane Robert die Nummer zwei des Turniers. Nach dem 6:3-7:5-Sieg wartet nun der Slowake Miloslav Mecir, Sohn der Legende. Gewinnt Haider-Maurer, wird er aller Voraussicht nach wieder in die Top 100 rutschen, der Turniersieg brächte ihn gar auf bis zu Rang 84.

Bei den French Open (ab 25. Mai) muss der 27-Jährige, der von Bruder Mario und Christian Kohl betreut wird, aber in die Qualifikation.