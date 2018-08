Tennis: Ein Kanadier sorgte für einen eigenartigen Weltrekord

Was Peter Polansky geschafft hat, war bislang noch keinem gelungen. Der Kanadier schied bei allen vier Grand-Slam-Turnieren des Jahres in der 3. Qualifikationsrunde.

Mittlerweile ist der 30-Jährige aber gewohnt, dass dieser Umstand nicht bedeutet, die Koffer zu packen. Bei allen vier Turnieren schaffte es Polansky, derzeit die Nummer 119 als Lucky Loser doch noch in den Hauptbewerb.

Jedoch: Sowohl bei den Australian Open, als auch bei den French Open, Wimbledon (da gegen Dennis Novak) und nun in New York war in der 1. Runde endgültig Schluss. Gegen den Deutschen Sascha Zverev war er völlig chancenlos.