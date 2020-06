Thiem trifft auf Ukrainer Stachowskij

Dominic Thiem trifft am Mittwoch oder Donnerstag im Achtelfinale des Tennis-ATP-Turniers von Rotterdam erstmals auf den Ukrainer Sergij Stachowskij. Der 29-Jährige besiegte am Dienstag in der ersten Runde den Spanier Marcel Granollers 6:2,7:6(7). Thiem hatte sich am Montag gegen seinen lettischen „Stallkollegen“ Ernests Gulbis 6:4,6:2 durchgesetzt.

„Ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel, Service und Return waren solide“, meinte Österreichs Nummer eins über seinen ersten Saisonsieg auf Facebook. „Der Sieg hat mir viel bedeutet, doch macht eine Schwalbe noch keinen Frühling. Jetzt heißt es weiter trainieren und Matches gewinnen, um wichtige Punkte zu sammeln und im Ranking wieder hinauf zu klettern.“

Im Doppel kam für Thiem hingegen bereits in Runde eins das Aus: Mit seinem tschechischen Partner Lukas Rosol gab es eine 6:7 (8), 4:6-Niederlage gegen das Duo Begemann/Haase (GER/ NED).