Thiem nach starker Leistung im Viertelfinale von Madrid

Es ist nie fad, einem Fabio Fognini beim Tennisspielen zuzusehen. Der Italiener beschimpft das Publikum, er diskutiert mit dem Schiedsrichter, er drischt einen Ball auf die Tribüne. Die Liste seiner Vergehen auf dem Platz ist groß, im sechsstelligen Bereich liegt der Betrag, den er für sein rüpelhaftes Verhalten schon als Strafe zahlen musste.

Auch im Achtelfinale beim Masters-1000-Turnier in Madrid war der 31-Jährige mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Spiel. Dominic Thiem ließ sich dabei nicht anstecken, der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher blieb stets konzentriert und siegte am Ende problemlos mit 6:4, 7:5.

"Wir verstehen uns abseits des Platzes sehr gut. Auf dem Platz ist es klar, dass er emotional wird", sagte Thiem am Anschluss an die vierte Begegnung zwischen den beiden Sandplatz-Spezialisten. Nach dem Match in Madrid steht es 3:1 zu Gunsten des 25-Jährigen.