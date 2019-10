Dominic Thiem setzt seine Siegesserie in Schanghai fort

Dominic Thiem setzte seinen Siegeszug auf der Asien-Tour fort. Österreichs Tennis-Star besiegte am Donnerstag im Achtelfinale des ATP-1000-Turniers in Schanghai den Georgier Nikolos Basilaschwili mit 6:3 und 6:4 und landete somit seinen siebenten Sieg auf der ATP-Tour. Vergangene Woche triumphierte der 26-Jährige in Peking.

Im Viertelfinale wartet auf Thiem der Italiener Matteo Berrettini. Der bei diesem Turnier als Nummer elf gesetzte 23-Jährige setzte sich auch in zwei Sätzen gegen den Spanier Roberto Bautista Agut durch.

Zwischen Thiem und Berrettini gab es bislang erst ein Duell. Bei den French Open 2018 setzte sich der Niederösterreicher in der Runde der letzten 32 in vier Sätzen gegen die aktuelle Nummer 13 der Welt durch.