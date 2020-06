Thiem im Eiltempo ins Viertelfinale

Der erste Sieg nach vier Niederlagen gegen Goffin kam allerdings nicht nach dem Geschmack des Lichtenwörthers zustande. Der offensichtlich physisch beeinträchtigte, regierende Kitzbühel-Champion musste nach dem zweiten Serviceverlust zum 1:5 seinen Schmerzen Tribut zollen, er gab wegen Rückenbeschwerden auf.

Thiem trifft nun am Freitag auf den als Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut. Im bisher einzigen Duell mit dem Weltranglisten-16. hatte sich Österreichs Nummer eins in der ersten Runde der Australian Open in Melbourne vor etwas mehr als vier Wochen nach gewonnenem ersten Durchgang in vier Sätzen beugen müssen.

Sollte sich Thiem durchsetzen können, winkt ihm ein Match gegen den topgesetzten Milos Raonic (CAN), der allerdings noch Simone Bolelli (ITA) sowie im Viertelfinale Gael Monfils (FRA-7) bezwingen müsste. Für den Schützling von Günter Bresnik hat sich der Trip nach Marseille jedenfalls schon ausgezahlt. Allein das Viertelfinale bringt ihm 45 Punkte und 16.730 Euro Preisgeld. Thiem war am (heutigen) Donnerstag auch noch im Doppeleinsatz.