Thiem beendet die Saison auf Rang 39

Die Tennis-Saison ist vorbei. Es war die erste volle Saison für den Niederösterreicher Dominic Thiem. Der 20-Jährige liegt auf Rang 39 der Weltrangliste. „Langsam realisiere ich wirklich, was für ein extrem geiles Jahr das war. Das fühlt sich fast an wie ein Traum“, berichtet der 21-Jährige. „Der tollste Moment war die Stimmung in Kitzbühel im Stadion nach dem Matchball im Semifinale gegen Juan Monaco. So was vergisst man sein ganzes Leben nicht. Der schönste Sieg war gegen Stan Wawrinka in Madrid. Da hab ich zum ersten Mal gesehen, dass auch die Besten nur Tennis spielen.“ Dominic Thiem trat am 3. November seinen Dienst beim Bundesheer an. Drei Wochen lang wird der Tennisstar seine Grundausbildung in der Burstyn-Kaserne in Zwölfaxing versehen, ehe er am 21. November mit seinem Training als Heeressportler im Heeresleistungssportzentrum in der Südstadt beginnt. „Ich freue mich, Österreichs größte Hoffnung im Tennissport beim Bundesheer begrüßen zu dürfen“, sagte Verteidigungs- und Sportminister Gerald Klug.