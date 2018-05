Er ist doch noch nicht der Alte. Novak Djokovic hatte nach einem starken Auftritt gegen Kei Nishikori in seinem Auftaktmatch in Madrid andeuten lassen, dass er langsam zu alter Stärke findet. Am Mittwoch konnte er den Aufwärtstrend allerdings nicht bestätigen und scheiterte in der Runde der letzten 32 am Briten Kyle Edmund.

Der 23-Jährige besiegte die ehemalige Nummer eins aus Serbien in drei Sätzen - 6:3, 2:6 und 6:3.