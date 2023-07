Tennis: Djokovic gab einen Satz ab, kam aber locker weiter

Novak Djokovic gibt sich nur kleine Bl├Â├čen in Wimbledon. So verlor der Serbe wegen eines Breaks den ersten Satz gegen den Russen Andrej Rublew. Doch dann fing sich der Routinier und fertigte Rublew im zweiten Satz mit 6:1 ab. Obwohl er f├╝nf Satzb├Ąlle bei eigenem Aufschlag brauchte, holte er sich den dritten Satz mit 6:4. Und dann genoss der Altmeister die Partie, weshalb Rublew keine Chance mehr hatte und den vierten Satz mit 3:6 verlor. Es ist sein 46. Semifinale, so viele wie Roger Federer hatte. Im 14. Semifinale in Wimbledon trifft Djokovic am Freitag auf den 21-j├Ąhrigen Italiener Jannick Sinner. Der steht zum ersten Mal im Semifinale von Wimbledon. Sinner schlug den russischen ├ťberraschungsmann Safiullin (Nummer 92 der Welt) 6:4, 3:6, 6:2, 6:2.