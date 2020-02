Daviscup-Kapitän Koubek nominierte Team für Duell mit Uruguay

Man sieht sich in der Favoritenrolle

Der Kärntner sieht sein Team auf Hardcourt in der Halle auf Hartplatz als Favorit. "Wir stellen eine sehr starke Truppe, die super zusammenhält und sich vor Uruguay nicht fürchten muss. Dennis Novak spielt im Daviscup regelmäßig groß auf, wie etwa in Moskau, in Graz gegen Australien oder in Finnland", erklärte Koubek. Zudem verfüge man mit Melzer/ Marach über zwei Top-Doppelspieler.

Möglichst volle Tribünen (Fassungsvermögen: 5.000) sollen für den nötigen Heimvorteil in der Steiermark sorgen. Gelingt der Sieg, dann ist Österreich erstmals beim lukrativen Weltgruppen-Finalturnier in Madrid im November dabei. Am Freitag (15.00 Uhr) stehen zwei Singles, am Samstag (13.00) zunächst das Doppel und zwei Einzel auf dem Programm.

"Die Zuschauer werden unser Team hoffentlich zum Sieg pushen. Die Teilnahme am Weltgruppen-Finalturnier liegt zum Greifen nahe. Wobei wir nicht den Fehler machen werden, Uruguay zu unterschätzen", hofft ÖTV-Präsidentin Christina Toth.