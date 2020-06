Aus für Haider-Maurer in Runde zwei

Tennisprofi Andreas Haider-Maurer, Österreichs aktuelle Nummer zwei, ist in der zweiten Runde der mit 28,28 Mio. Euro dotierten Australian Open gescheitert. Der Niederösterreicher unterlag am Donnerstag in Melbourne dem als Nummer 19 gesetzten US-Amerikaner John Isner 4:6, 6:7 (4), 6:4, 4:6.

Der Niederösterreicher hat sich am aber mit Anstand verabschiedet. Der 27-Jährige zeigte neben dem Satzgewinn auch weitere gute Momente. Die „big points“ jedoch gingen meist an den 2,08-m-Mann aus Tampa in Florida.

„Wenn man eine Chance bekommt, ist es schwer, weil man keinen Rhythmus hat“, bezog sich Haider-Maurer auf das Diktat des 29-jährigen Isners durch seine enorme Aufschlagstärke. 28 Asse gelangen ihm. „Es war wie erwartet schwer, beim Return ins Spiel zu kommen“, musste Österreichs Nummer zwei erkennen. „Er serviert so gut, dass man kaum in die Rally kommt.“ Da halfen ihm auch immerhin 20 Asse seinerseits nur peripher.