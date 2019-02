Tennis-Aufsteiger: Ein 18-Jähriger startet durch

Auger-Aliassime, dessen Vater aus Togo stammt (nicht unbedingt ein Land, in dem der Tennissport eine lange Tradition hat), hat schon einige Großtaten und Rekorde auf seiner Visitenkarte stehen. So war er 2015 mit 14 der bislang jüngste Spieler, der ein Match auf einem Turnier der ATP Challenger Tour gewann. Und er war der erste „2000-Jahrgang“ mit einem ATP-Ranking.

In Kanada hat er Vorbilder, von denen er profitieren kann. Neben Shapovalov ist dies vor allem Topmann Milos Raonic, dem er aufmerksam zuhört. „Von ihm kann ich viel lernen, was er sagt.“ Mittlerweile ist Auger-Aliassime längst auch Mitglied im Daviscup-Team. Sein Aufstieg, 2016 gewann er den Juniorenbewerb der US Open, hat sich auch bis nach Wien herumgesprochen. Im Vorjahr bekam er von Turnierboss Herwig Straka eine Wild Card für die Erste Bank Open.

Am 8. August wird Auger-Aliassime 19 und ist damit auf den Tag genau 19 Jahre jünger als Roger Federer. Und er ist der zweitjüngste Spieler in den Top 500 (Stichtag: 19. Februar), Chun Hsin Tseng ist genau ein Jahr jünger. Zudem ist Auger-Aliassime neben dem Deutschen Rudi Molleker (im Oktober geboren) der einzige 18-Jährige in den Top 200.