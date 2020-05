Murray im Finale von Wien gegen Ferrer

Da waren doch irgendwie alle Tennisfreunde froh. Andy Murray, Olympiasieger von London, steht im Finale der Wiener Stadthalle. In der Vorschlussrunde schlug der 27-jährige Schotte den Serben Victor Troicki mit wenigen Problemen 6:4 und 6:3. "Ich finde mich mit den Bedingungen immer besser zurecht", sagt der Wien-Debütant.

Was den Turnierboss Herwig Straka auch freut: Auch am Samstag kamen wieder rund 8000 Zuschauer in die Stadthalle – und es sollten nicht weniger werden, wenn es am Sonntag (14 Uhr, live ORFeins) zum Traumfinale kommt. Denn Murray trifft auf den topgesetzten David Ferrer, der in einer abwechslungsreichen und spannenden Partie den Deutschen Philipp Kohlschreiber 6:3, 2:6 und 7:6 niederrang. "Ich habe gegen David sehr oft gespielt, es waren immer sehr harte Matches", sagt Murray, der in der Vorwoche in Schanghai noch gegen den Spanier verloren hat, aber im direkten Duell 7:6 führt. Ferrer sagt ein offenen und richtig gutes Tennisspiel voraus. "Es wird ein anderes Match, weil dieses Mal in der Halle gespielt wird. Aber wir brauchen beide Punkte für das ATP-Finale." Das heißt, dass es heute nicht nur um den Wien-Titel geht.