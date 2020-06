Melzer und Thiem träumen von Erfolgen in Paris

Jürgen Melzers Bilanz nach seiner halbjährigen Pause ist dennoch erfreulicher als befürchtet. Zwei Siege in Barcelona, einer in München. So bitter die Niederlage war – zumindest Spielpraxis brachte sie. "Er hat gezeigt, dass er spielerisch den Einstieg geschafft hat, jetzt braucht er in Hinblick auf Paris Matches, Matches, Matches", sagt Antonitsch.

Die hat Thiem bekommen. Auf Sand hat in dieser Saison nur Federer mehr Spiele absolviert. Dabei waren allerdings auch die Qualifikationen, von denen der 20-Jährige heuer sechs von sieben meisterte. "Im Hauptbewerb sind es vor allem Spiele auf höchstem Niveau, die Dominic braucht", sagt Thiem-Trainer Günter Bresnik.

Wie geht es weiter? Derzeit ist Melzer die Nummer 66, darf aber aufgrund eines geschützten Rankings (Platzierung vor der Schulter-Verletzungspause) bei den großen Turnieren im Hauptbewerb antreten. Madrid und Rom sind die nächsten Stationen. Auch für Thiem, die Nummer 70. Der Lichtenwörther muss aber dort jeweils in die Qualifikation.

In Paris ist auch Andreas Haider-Maurer dabei. Der Waldviertler, der zuletzt in der Slowakei beim 1:4 den ersten Einzelpunkt im Daviscup seit zwei Jahren für Österreich holte, muss aber wie Gerald Melzer und Martin Fischer in die Qualifikation.