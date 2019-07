Tauschgeschäft: Houston verpflichtete NBA-Superstar Westbrook

Ein weiterer Superstar hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Team gewechselt. Russell Westbrook verlässt die Oklahoma City Thunder und wechselt in einem Tauschgeschäft zu den Houston Rockets. Das bestätigte Rockets-Besitzer Tilman Fertitta am Donnerstag in US-Medien.

Demnach geben die Rockets im Tausch für Westbrook unter anderem Spielmacher-Routinier Chris Paul an Oklahoma City ab.