Tamira Paszek und das Ende eines langen Leidensweges

Bei zwei Turnieren versuchte sie Anfang 2017 ein Comeback, musste aber in beiden Spielen aufgeben. Danach zog sich die ehemalige Nummer 26 der Welt zurück. "Es war wirklich extrem schmerzhaft, drum ist mir die Entscheidung auch relativ leicht gefallen, 2017 das Jahr zu beenden. Ich habe gewusst, dass die Krankheit chronisch bleiben kann und das wollte ich natürlich nicht, ein Leben lang mit den Schmerzen, da war mir die Gesundheit wichtiger", erklärte die Dornbirnerin.

Gepostete Urlaubs-Fotos waren Therapie. "Ich bin auf Empfehlung des Arztes viel unterwegs gewesen, viel in der Wärme und in der Sonne." Sie musste in dieser Zeit starke Medikamente nehmen. "Es war ganz gefährlich, ich durfte vier Monate gar keinen Sport machen. Ich hatte Herzrasen wegen den Medikamenten schon beim Stiegen gehen. Es war wirklich erschreckend und nicht lustig. Ich bin froh, dass ich das jetzt relativ schnell in den Griff gekriegt habe in einigen Monaten", blickte Paszek auf diese schwierige Phase zurück.

Abstand vom Sport

Vom Thema Tennis hat sie rund neun Monate nichts hören wollen. "Ich habe weder Ergebnisse geschaut, noch Nachrichten, ich habe den Abstand auch gebraucht. Ich habe die Krankheit auch als Chance gesehen, mein Leben anders zu gestalten." Sie wollte herausfinden, was ihr sonst noch Spaß macht, immerhin war sie seit dem 12. Lebensjahr in Sachen Tennis unterwegs gewesen. "Das war ganz in Ordnung, es hat mir auch viel geholfen, die Freude wiederzuentdecken und einfach das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu sehen."

Eigentlich wollte die Vorarlbergerin schon im Herbst 2017 wieder mit dem Training beginnen, dann wurde aber ein Nervengeschwulst zwischen den Zehen am rechten Fuß via MRI entdeckt, das im vergangenen November entfernt werden musste. Der Plan, schon im Jänner 2018 in Australien auf die Tour zurückzukehren, musste verworfen werden.