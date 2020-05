Paszek: "Die besten Jahre kommen erst"

Einen Schlussstrich will Paszek nur unter die beiden schlimmen Jahren ziehen. Nach oben will sie – und zwar ziemlich weit. "Mein Ziel war früher immer in die Top 10 einzuziehen. Und nun mehr denn je", sagt die Dornbirnerin, die wieder zu ihrem alten Erfolgstrainer Larri Passos zurückgekehrt ist. "Ich bin fit und im Kopf seit Langem wieder frei." In den vergangenen Monaten sei es auch wieder aufwärts gegangen. "Ich spüre, dass meine besten Jahre erst kommen."

Schett findet es sehr gut, dass sie langfristige Ziele hat, sagt aber: "Für sie ist es erst einmal wichtig, dass sie sich vorerst kleinere Ziele setzt und erst einmal in die Top 100 zurückkommt."

Diesen Schritt könnte Paszek (Nummer 115) heuer noch bei kleineren Turnieren schaffen. Auch im Fed-Cup-Team will sie weiterspielen. Da gab es heuer interne Streitereien, Paszek und Doppel-Stammspielerin Klemenschits machten (ohne den Namen zu nennen) die Tirolerin Patricia Mayr-Achleitner verantwortlich.