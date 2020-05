Tag des Sports am Wiener Heldenplatz

Das vom Sportministerium ausgerichtete Sportfest lockte im Vorjahr 400.000 Besucher in die Wiener Innenstadt. Für das heurige Event werden 500.000 Besucher erwartet. An insgesamt 130 aufgebauten Mitmach-Stationen können sich Besucher am Samstag ab 10 Uhr kostenlos im Boxen, Lacrosse, Karate, Faustball, Skibob-Fahren oder Landhockey versuchen. Neben dem großen Sportangebot lässt auch das Informationsangebot nichts zu wünschen übrig. Zahlreiche Sportverbände haben ebenfalls ihre Zelte am Heldenplatz aufgebaut und stehen für alle Fragen zur Verfügung.



"Der Tag des Sports ist nicht nur ein rein sportliches Event, er gibt Interessierten auch die Möglichkeit Kontakte zu Vereinen und Sportlern zu knüpfen.", erklärt Sportminister Norbert Darabos. Unter den 59 Sportverbänden sind auch der American Football Verband, der Faustballverband, der Fechtverband sowie der Radsport-Verband vor Ort.