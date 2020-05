SVS NÖ ist in Frankreich Favorit

Österreichs Meister SVS Niederösterreich steht am Samstag (19.30) die zweite Aufgabe in der Champions-League-Saison bevor. Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt vor zwei Wochen bei Titelverteidiger Borussia Düsseldorf ist die Schwechater Mannschaft bei Liga-Debütant Istres TT zu Gast. Für die Franzosen geht es um ihren ersten Sieg in der europäischen Königsklasse überhaupt.



SVS tritt in der üblichen Besetzung mit Werner Schlager, Chen Weixing, Daniel Habesohn und Stefan Fegerl an. Schlager hat sich bis gestern noch keine speziellen Gedanken über den Gegner gemacht. "Ich bespreche mich da immer erst mit unserem Coach, Richard Prause, bei der Anreise", sagte der 38-Jährige. "Gegen Legout würde ich jedenfalls gerne spielen, der liegt mir normal." Der 38-jährige Legout ist der Star beim Dritten der französischen Meisterschaft. Von einen Muss-Sieg wollte Ex-Weltmeister Schlager nicht sprechen: "Eine Saison ist lang, da kann so viel passieren, kann sich so viel drehen."



Istres verlor in Runde eins bei Bogoria Grodzisk 0:3 und ist auch diesmal Außenseiter. Istres-Manager Eric Masson sah dabei, dass es in der Champions League härter als in der nationalen Liga zugeht: "Allein gut zu sein, reicht da nicht" sagte Masson.