Superlative der Millionen-Spiele im Weltsport

Dieses Jahr wurde auch untersucht, welche Position im Fußball die bestbezahlte ist. Wenig überraschend sind das die Stürmer. Die kassieren in England im Schnitt 4,55 Millionen Euro (in Deutschland 2,17). Ein Tormann bringt es in England auf 2,85 Millionen Euro ( Deutschland 1,27). Die Summen für junge Spieler beeindrucken: In England kassiert jeder Stürmer unter 23 Jahren 3,5 Millionen Euro, in Deutschland sind es immerhin 1,2 Millionen.

In der aktuellen Ausgabe wird auch eine Ursache dieser immensen Gehaltssummen aufgelistet. Die Studie hat die TV-Einnahmen der Topligen aufgelistet. Die Premier League kassierte für die Rechte in England letzte Saison 1,97 Milliarden Euro, für die Rechte außerhalb noch einmal 1,66 Milliarden (219 Millionen Euro zahlt der chinesische Sender PPTV) – macht 3,065 Milliarden Pfund (3,63 Milliarden Euro). Die deutsche Bundesliga kommt auf 1,25 Milliarden Pfund (1,48 Milliarden Euro).

4,64 Milliarden Euro flossen im 2021 zu Ende gehenden Vertrag an die deutsche Bundesliga. 1,16 Milliarden sind es diese Saison, 1,40 in der nächsten. Außerhalb Deutschlands wurden aber nicht einmal 260.000 Euro lukriert. Die NFL ist der Großverdiener. 4,4 Milliarden Dollar kassierten die Footballer nur für die Rechte in den USA – da sind die 120 Millionen von außerhalb fast zu vernachlässigen.