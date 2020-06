Super-G: Zwei Pechvögel und eine Überraschung

Nicht nur Weltmeister Reichelt und Überraschungsmann Dustin Cook hatten am frühen Donnerstagnachmittag in Beaver Creek ein breites Grinsen aufgesetzt, während sie durch den Zielraum marschierten. Auch der Norweger Aksel Lund Svindal wirkte trotz Rang sechs rundum zufrieden. "Das war eine schöne Überraschung", sagte der 32-Jährige, der nach seiner Achillessehnen-Verletzung zum ersten Mal wieder im Renntempo gen Tal gerast war. "Ich habe schon gewusst, dass es nicht für den Sieg reichen wird", sagte der sympathische Norweger, der sich auf der WM-Strecke wohlfühlt, wie wenige andere. Elf Mal hatte er in Beaver Creek bereits vom Podest gelacht. "Heute waren einfach ein paar nicht weltmeisterliche Schwünge dabei. Aber ich bin sehr happy."

Nicht glücklich sah sein Landsmann Kjetil Jansrud im Ziel aus. Im Gegenteil. Der 29-jährige Norweger, der nach seiner überragenden Saison als großer Favorit auf die erste Goldmedaille bei den Herren gehandelt worden war, krümmte sich im Ziel vor Schmerz und hielt sich die linke Schulter. Bereits beim dritten Tor war er hängen geblieben und hatte sich offenbar das Gelenk ausgekugelt. "Es dürfte nicht so schlimm sein. Wir vermuten, dass Bänder in der Schulter gedehnt sind", sagte der norwegische TV-Experte Kjetil Andre Aamodt. Wie es um den Start des heurigen Speed-Königs in der Abfahrt am Samstag steht, war noch nicht klar. Immerhin: Auch mit einer Schulterverletzung fehlten Jansrud nur drei Hundertstelsekunden auf eine Medaille.