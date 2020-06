Super Bowl: New England besiegt Seattle 28:24

Drei Jahre nach der 17:21-Finalniederlage gegen die New York Giants haben sich die New England Patriots am Sonntag (Ortszeit) im Endspiel um die Super Bowl der National Football League ( NFL) den vierten Titel gesichert. Die Patriots setzten sich in Glendale/ Arizona mit 28:24 gegen Titelverteidiger Seattle Seahawks durch.

Für die Patriots war es der vierte Titel der Vereinsgeschichte bzw. der erste seit zehn Jahren. Quarterback Tom Brady, der vier Touchdown-Pässe warf und zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde, zog durch den Triumph mit Joe Montana und Teddy Bradshaw gleich, die bisher als einzige Spielmacher der NFL-Geschichte viermal den Super Bowl gewonnen hatten. Insgesamt hält Brady bei nunmehr 13 Touchdown-Pässen in der Super Bowl, womit er Montana (11/ San Francisco 49ers) als entsprechenden Rekordhalter ablöste.

