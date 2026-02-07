Die große Party für Fans: Super-Bowl zum 30. Mal im Wiener Marriott

Es ist wieder soweit: Im Wiener Hotel Marriott geht am Sonntag ab 21 Uhr die 30. Super Bowl Party über die Bühne. Die exklusivste und prominenteste in Europa. "Wir erwarten wieder rund 1.500 Fans", freut sich Organisator und Vikings-Vorstand Alfred Neugebauer, der das Riesenfest für Football-Fans bereits zum 28. Mal veranstaltet.

Los geht es am 00.30 Uhr, wenn in Santa Clara in Kalifornien die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots um den Super Bowl fighten. Im Marriott kann man zwischen dem Original-Kommentar und den Ausführungen den überaus eingespielten Duo Michael Eschlböck/Walter Reiterer wählen. Doch, wer holt sich den Super Bowl? Defense-Back Philipp Pennekamp ist sich sicher, "dass die Seahawks das machen."

Was es noch zu wissen gibt und wie Pennekamp in die NFL kommen will und durchaus kann, sehen Sie im TV-Video.