Brady zementiert Legendenstatus ein

Tom Brady hat am Sonntag seinen Ruf als einer der besten Quarterbacks aller Zeiten einzementiert. Nicht weniger als vier Touchdown-Pässe steuerte Brady in der Super Bowl XLIX in Glendale/ Arizona zum dramatischen 28:24-Erfolg der New England Patriots über Titelverteidiger Seattle Seahawks bei. Die Patriots sind damit ebenso wie Brady zum vierten Mal Champion der NFL.

Es war der erste Titel seit zehn Jahren, als die Patriots 2002, 2004 und 2005 als bisher letztes Team eine Serie geschafft hatten. Drei Jahre nach der 17:21-Finalniederlage gegen die New York Giants zogen Brady und Co. mit den Giants und den Green Bay Packers in der ewigen Bestenliste gleich. Mehr Titel haben nur die Pittsburgh Steelers (6) sowie die Dallas Cowboys und die San Francisco 49ers (je 5) gewonnen.