Super Bowl: Brady, der skandalfreie Superstar

Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag die NFL im Super Bowl ihren Champion ermittelt, treffen zwei sportverrückte Städte aufeinander. Die Rivalität zwischen New York und Boston ist legendär, die Giants treffen auf die Patriots, Eli Manning (siehe Hintergrund) auf Tom Brady.



Das Duell der beiden Quarterbacks steht im Vorfeld der Partie im Fokus. Die Unterschiede zwischen den Beiden könnten gravierender nicht sein. Mehrere Hundert Millionen Augenpaare werden beim Finale auf Tom Brady gerichtet sein. Die Bezeichnungen für den Quarterback der New England Patriots sind vielfältig: Superstar, Glamourboy, Schwiegersohn der Nation, Werbe-Ikone.



Bradys Bekanntheit ist längst nicht mehr nur seinen sportlichen Höchstleistungen geschuldet. Parfüms, Stiefel, Mineralwasser – die Palette an Produkten, die Tom Brady bewirbt, ist groß.



Seine Liaison mit dem brasilianischen Model Gisele Bündchen hievte den 34-Jährigen endgültig in den Status des Topstars. Im August 2011 listete das Forbes-Magazin das Paar mit 53 Millionen Euro Jahresverdienst als Nummer eins auf der Liste der reichsten Glamour-Paare. Damit verdrängten Brady und Bündchen, die sich im Februar 2009 das Jawort gaben, Größen wie Angelina Jolie und Brad Pitt. Bündchen schenkte Brady im Dezember 2009 einen Sohn, aus einer früheren Beziehung Bradys mit der Schauspielerin Bridget Moynahan entsprang ebenfalls ein Bub.



Anders als einige seiner Branchenkollegen gibt es in Bradys Karriere keinerlei Skandale. Während andere Quarterbacks der NFL durch unerlaubten Waffenbesitz, Drogendelikte oder Körperverletzung für Aufsehen sorgten, gibt sich Brady als fürsorglicher Vater und Familienmensch. Trotz aller Erfolge und Auftritten bei Preisverleihungen und Galas ist der Footballer menschlich geblieben.