Suljovic trifft bei der Darts-EM auf einen Handball-Tormann

Ein Duell mit einem ehemaligen Handball-Tormann steht heute Mensur Suljovic ins Haus. Der Wiener trifft in der zweiten Runde der 14. EM, die erstmals in Salzburg stattfindet, auf Florian Hempel (14 Uhr/live Sport 1 und DAZN). Suljovic, mittlerweile auf Platz 29 in der Weltrangliste abgerutscht, schlug am Donnerstag in Runde eins den Engländer Adam Hunt, Nr. 51 der Welt. „The Gentle“ war vom ersten Wurf an im Match und zog unaufhaltsam auf 5:0 davon, ehe sich „The Hunter“ aufs Scoreboard bringen konnte. Mit einem Break und einem eigenen Anwurf verkürzte er auf 2:5. Der 49-jährige Wiener erzielte mit drei Würfen im Schnitt 91 Punkte. Und für die sechs Würfe auf das Doppelfeld brauchte er zwölf Versuche.

Hempel sorgte für die Sensation zum EM-Auftakt, indem er Peter Wright schlug, den ehemaligen Weltmeister und die aktuelle Nr. 2 der Weltrangliste. Hempel war bis vor vier Jahren noch Handball-Tormann. Der 1,96 Meter große Kölner hatte seinen sportlichen Höhepunkt vor zehn Jahren, als er mit dem Dessau-Roßlauer HV in der zweiten Bundesliga spielte. Hempel, seit vier Jahren als Dartsspieler und 2021 erstmals auf der Profitour unterwegs, lieferte ein denkwürdiges Debüt auf der großen Bühne und schlug Peter Wright 6:3. Zum ersten Mal trat der in Köln lebende 31-Jährige bei einem Major-Turnier an. Zum ersten Mal überhaupt spielte die Nummer 107 der Weltrangliste vor TV-Kameras.

Der Sieger der Partie trifft am Sonntag in der Salzburgarena im Viertelfinale auf den Sieger aus William Borland gegen Joe Cullen.