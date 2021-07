Südkoreaner gewinnt Gold mit der Luftpistole

Nach Platz zwei 2008 in Peking siegte der Sportschütze am Samstagnachmittag in London mit 688,2 Ringen souverän, nachdem er bereits nach dem Vorkampf mit 588 Ringen geführt hatte. Silber sicherte sich der Italiener Luca Tesconi mit (685,8) klar vor dem Serben Andrija Zlatic (685,2).