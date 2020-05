Streckenflug: Der Weg ist das Ziel

Beim Streckenflug wird versucht, entweder eine möglichst große Distanz zurückzulegen oder eine vorgegebene Route in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen.



Die Wertungen: Eine gerade Strecke, ein Dreieck oder (in der höchsten FAI-Klasse) ein annähernd gleichschenkliges Dreieck werden absolviert. Früher wurde mittels Beweisfotos kontrolliert, heute kommen GPS-Logger zum Einsatz. So können Piloten aus aller Welt am Weltcup teilnehmen.



Der Weltrekord: Der Rekord im Streckenfliegen liegt bei 501,1 km. In der FAI-Wertung beträgt die Höchstweite 266 km.



Die Ausrüstung: Gurtzeug, ein rund 30 Quadratmeter großer Schirm aus reißfestem Gewebe und mehrere GPS-Geräte. Die Ausrüstung eines Gleitschirmfliegers kann bis zu 10.000 Euro kosten.