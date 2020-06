Stehende Ovationen für Hypo Tirol

Ehrenrunden, Sektduschen und Stehende Ovationen – die Emotionen im Lager von Hypo Tirol kannten keine Grenzen nach dem vierten Meistertitel in Serie. Zwar sind die Innsbrucker Volleyballer die Titelfeiern mittlerweile gewöhnt, doch erstmals in der Klubgeschichte konnte die Trophäe vor eigenem Publikum errungen werden.

Mit dem 3:1-Heimsieg gegen den Kärntner Herausforderer Aich/Dob verwandelten die Tiroler gleich ihren ersten Matchball und inszenierten im sechsten Anlauf endlich einmal die Meisterfeier in der eigenen Halle.

"Das ist der Wahnsinn", strahlte Kapitän Daniel Gavan, für den Endspiele schon alltäglich sind. Für den Tiroler Mittelblocker war es immerhin bereits die zwölfte Finalteilnahme in Serie.

Für Hypo Tirol geht damit eine perfekte Saison zu Ende. Die Innsbrucker hatten sich zuvor bereits den Titel in der Mitteleuropa-Liga gesichert. In der kommenden Saison wollen die Tiroler nun auch in der Champions League ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen.