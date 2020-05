Startschuss für Österreichs Tischtennis-Herren

Österreichs Herren-Teams starten heute in die neue Champions-League-Saison. SVS NÖ Weinviertel tritt heute beim französischen Verein von Robert Gardos an, bei Chartres ASTT. Bei Weinviertel NÖ ist auch abgesehen von der Namensänderung einiges neu. Erstmals seit 14 Jahren beginnt der Klub nicht als ÖTTV-Meister, die Welser beendeten in der vergangenen Saison die Siegesserie des nationalen Serien-Champions. Außerdem wurde Wolkersdorf als Heim-Spielort reaktiviert und Chen Weixing steht nicht mehr im Aufgebot. Der 42-jährige ÖTTV-Teamspieler ist nach Polen abgewandert. Für ihn wurde mit Hou Yingchao ein anderer Verteidiger verpflichtet, schon beim Finaleinzug 2006/07 im Kader. Der Chinese soll immer aus Peking eingeflogen werden, er bildet mit Stefan Fegerl und Daniel Habesohn die Einser-Garnitur. Weitere Gegner sind Eslöv und Bremen.

Wels tritt heute ebenso in Frankreich an, Gegner ist Hennebont. Weitere Gegner sind Borussia Düsseldorf und Bogoria Grodzisk aus Polen. Speziell Düsseldorfs Truppe um Deutschlands Star Timo Boll ist Anwärter auf den Titel. "Das ist eine sehr attraktive Gruppe", meinte Wels-Präsident Bernhard Humer.