Start nach Maß in Wien: Thiem nimmt Auftakthürde Tsonga

Wieder darf Dominic Thiem ein Stück Turniergeschichte schreiben. Die Stadthalle war seit Ewigkeiten an einem Dienstag nicht mehr ausverkauft. 9.500 Fans feuerten den Ranglisten-Fünften frenetisch an. Und sie verließen die Halle noch freudiger: Österreichs Klassemann schlug den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga 6:4 und 7:6 (3), und bleibt im Rennen um einen möglichen Turniersieg in der Wiener Stadthalle.