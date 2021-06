Stars brauchen keine NBA, um zu spielen

"So lange wir ausgesperrt sind, werden wir diese Spiele organisieren", betonte Carmelo Anthony. Der Star der New York Knicks hatte zuvor bereits ähnliche Partien in Philadelphia und Baltimore arrangiert. "Man sieht bei diesen Spielen, dass die Fans heiß sind auf Basketball und wir sind es auch", sagt Caron Butler, in der Vorsaison noch Teamkollege von Nowitzki in Dallas.



Der Spaß steht im Vordergrund, das Spektakel gibt es oben drauf. Kevin Durant von den Oklahoma City Thunder begeisterte im August in Harlem mit einer 66-Punkte-Show und sprach anschließend begeistert von einem der schönsten Tage in seinem Leben. Am 23. Oktober ist Durant daheim in Oklahoma City selbst der Gastgeber - und seine Gästeliste liest sich vielversprechend: James, Anthony und Chris Paul sind da, ebenso wie Jungstar Blake Griffin ( Los Angeles Clippers).