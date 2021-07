Starker Auftakt für Bacher auf Madeira: Rang 8

Der 25-jährige Salzburger, der nur bei kleineren Turnieren Startplätze bekommt, lag nach einer 67er-Runde in dem 675.000-Euro-Bewerb im GC Santo da Serra (Par 72) bei Machico auf dem achten Rang. Markus Brier (69) rangierte an der 22. Stelle.

Der Pongauer Bacher verpatzte zwar den Beginn (Doppel-Bogey am 1. Loch), spielte aber in der Folge großartig und verzeichnete einen Eagle (2 unter Par), sechs Birdies und nur ein Bogey. Damit hatte der Absolvent der "Tour School" (Qualifikationsturniere für Europa Tour) bei seinem vierten Saisonbewerb in der kontinentalen Top-Liga nur drei Schläge Rückstand auf den spanischen Spitzenreiter Alvaro Velasco. Von dem Österreicher-Quintett auf der Blumeninsel blieb auch Thomas Feyrsinger mit 71 Schlägen (59.) unter Par.