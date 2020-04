Star-Quarterback Brady nach Wechsel: "Es war ein langer Weg"

Brady spielt in der kommenden Saison für die Tampa Bay Buccaneers. "Für die Buccaneers zu spielen ist eine Veränderung, eine Herausforderung, und gleichzeitig auch Gelegenheit zu führen, etwas aufzubauen, gesehen und gehört zu werden. Ich weiß, meine Zeit hier wird so wunderbar in ihrer eigenen Art, wie sie es zuvor war."

Nach 20 Jahren bei den Patriots war es der erste Wechsel seiner NFL-Karriere. Mit New England holte er sechs Mal die Super Bowl. Keinem Quarterback in der Liga-Geschichte gelang das häufiger.