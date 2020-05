Staffelgold für Norwegerinnen

Stadlober

Smutna fand es "cool", nach vielen Jahren als Einzelkämpferin mit 29 endlich in einer Staffel zu stehen. Sie hatte sogar als Vierte anübergeben. "Ich habe in der zweiten Runde Vollgas gegeben", sagte die Wahl-Tirolerin. Dem verpassten zehnten Platz trauerte sie nur kurz nach. "Die drei anderen sind noch jung, da können wir sicher noch besser werden. In Zukunft können wir vielleicht auch einmal in die Top sechs kommen."

Die Junioren-WM-Zweite Stadlober lief gegen ihr Vorbild, die Weltmeisterin Johaug, und büßte nur rund 47 Sekunden ein. Der Salzburgerin ist die Distanz fast zu kurz, braucht sie doch länger, um auf Touren zu kommen. "Aber auf der zweiten Runde ist es sehr gut gegangen, da sind einige im Anstieg eingegangen." Sie übergab als Achte (1:14,7 zurück) und bilanzierte nach ihrem dritten WM-Einsatz sehr zufrieden.