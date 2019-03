Staatsanwaltschaft München hält sich in Doping-Causa bedeckt

Die Behörde geht gegen den in Untersuchungshaft befindlichen Sportmediziner S. und seine mutmaßlichen Komplizen vor. Er soll von Erfurt aus ein internationales Blutdopingnetzwerk betrieben haben. Der Arzt und mehrere seiner Komplizen sowie fünf Langläufer als mutmaßliche Blutdopingkunden waren vor zwei Wochen bei einer gemeinsamen Aktion österreichischer und deutscher Kriminalisten in Erfurt und in Seefeld festgenommen worden. Außerdem wurde umfangreiches Beweismaterial wie 40 Blutbeutel beschlagnahmt.

S. hatte bei einem ersten Teilgeständnis angekündigt, umfassend aussagen zu wollen. Dabei sollte es auch um seinen möglicherweise aus weiteren Spitzensportlern bestehenden Kundenkreis gehen. Eingehende Befragungen des Mediziners unter Beteiligung österreichischer Ermittler waren am Dienstag und nötigenfalls auch noch am (heutigen) Mittwoch anberaumt gewesen.