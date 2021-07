Deutsche Festspiele im Magna Racino

Die Deutschen trumpften am Wochenende im Magna Racino auf. Beim Hauptbewerb der Longines Global Champions Tour gewann Marcus Ehning, sein Landsmann Ludger Beerbaum baute als Fünfter seine Gesamtwertung in der Tour vor dem abschließenden Bewerb in Doha (13. bis 15 November) aus und gewann am Sonntag obendrein den Abschlussbewerb, das Vienna Masters.

Ehning erhielt für seinen Sieg am Samstag 100.000 Euro, beim letzten Event im Wüstenstaat Katar geht es um noch mehr. Außer dem vierfachen Olympiasieger Beerbaum (242 Punkte) kommen nur noch der Schwede Rolf-Göran Bengtsson (230) und der Brite Scott Brash (210) für den Gesamtsieg infrage.

Für die Österreicher gab es im Hauptbewerb des viertägigen Springreit-Wochenendes nicht viel zu lachen, keiner qualifizierte sich für den zweiten Umlauf. Als bester war Dieter Köfler auf Platz 27 klassiert. Österreichs Nummer eins, der Salzburger Stefan Eder, beendete den Parcours vorzeitig. "Er ist noch nicht bei hundert Prozent", sagte Österreichs Nummer eins über seinen Wallach Opus. Beim Vienna Masters ließ er sich von Concordija über den Parcours tragen und wurde guter Vierter. "Ich hätte noch ein bisschen mehr Risiko nehmen können", sagt Eder. Hinter Beerbaum landete mit Hans-Dieter Dreher ein weiterer Deutscher auf Platz zwei, mit Astrid Kneifel (6.) war Österreich ein zweites Mal im Stechen vertreten.

Anstoßen durften auch die Turnierveranstalter. Am Samstag kamen fast 3500 Zuschauer, außerdem übertrug sogar Al Jazeera den Hauptbewerb. Jan Tops, der Chef der Global Champions Tour, war begeistert: "Pferde und Reiter haben hier beste Bedingungen." Im nächsten Jahr wird aber wieder auf dem Wiener Rathausplatz geritten.