Sportunion: Corona-Krise förderte die Sport-Digitalisierung

Die Corona-Krise hat den Sport hart getroffen, machte schnelle und innovative Lösungen notwendig. So wurde etwa der NPO-Unterstützungsfonds eingerichtet, um die hunderten Vereine in Österreich zu unterstützen. Seit 8. Juli bis Mitte der Vorwoche habe man Coronakrisen-Hilfsanträge in der Höhe von zehn Millionen abwickeln können, der Großteil davon sei auch schon an die betreffenden gemeinnützigen Sportvereine geflossen, berichtete Sport Austria am Dienstag auf APA-Anfrage.