Drei Schritte auf dem Weg zu Erfolgen in Rio

Ein Jahr nach den Olympischen Spielen in London geht es um die Aufteilung der neuen Fördertöpfe im Hinblick auf die Spiele 2016 in Rio de Janeiro. „Erste Berechnungsmodelle wurden schon auf die Beine gestellt. 2,2 Millionen Euro sind beschlossen und werden rasch fließen“, sagte Sportminister Gerald Klug im Gespräch mit der APA.

Derzeit befinden sich 50 bis 70 Sportler in einer Beobachtungsphase, aus dem Pool wird im Herbst der Olympia-Kader erstellt.

Klug habe seine Konsequenzen aus London gezogen, er mache den Sportlern keinen Vorwurf („17 Top-10-Plätze, das sind Ergebnisse, auf die wir stolz sein sollten und auf die wir aufbauen können“) und gebe Funktionären und Trainern keine Schuld, sondern zolle Respekt und Anerkennung.

„Die Lehren aus London sind für mich, dass wir den Sportlern optimale Trainingsbedingungen zur Verfügung stellen müssen. Nur wenn sie sich ausschließlich aufs Training konzentrieren können und volle Kraft und Energie auf Trainingseinheiten aufwenden, werden sie sich optimal vorbereiten können. Nur dann werden wir in der Lage sein, im Sommersport Spitzenleistungen zu erreichen“, betonte Klug.

Dies bezeichnete er als ersten Schritt, der zweite sei ein Masterplan für Spitzensportstätten in Österreich. „Um die Sportler infrastrukturell zu unterstützen. Einiges ist bereits eingeleitet.“ Den „Sack zugemacht“ habe man bereits, was eine Mehrzwecksporthalle in Graz und das Bundesleistungszentrum für Leichtathletik in Graz-Eggenberg betreffe. Schritt Nummer drei in der Problembewältigung sei schließlich das „Projekt Rio 2016“. Das mit 20 Millionen Euro dotierte Programm ist eine kurzfristige Maßnahme. Das neue Bundessportförderungsgesetz wird hingegen langfristig wirken.