Sportbücher unterm Weihnachtsbaum

"111 Gründe, den FK Austria Wien zu lieben" (Alexander und Niki Strecha (Ghostwriter); Schwarzkopf+Schwarzkopf): Geschichten und Kuriositäten, Erfolge und Niederlagen, volles Engagement und leere Ränge. All das macht die Austria aus.

Selbst Hardcore-Veilchen-Aficionados, die meinen, alles über ihren Klub zu wissen, finden in diesem Buch gänzlich neue und womöglich auch skurrile Gründe, um die Liebe zu ihrem Herzensklub neu aufzufrischen.

"Dirk Nowitzki - Vom Wunderkind zum Weltstar" (Autor: Dino Reisner; erschienen bei teNeues): In einem Bildband mit beeindruckenden Fotos wird die Geschichte des deutschen Basketball-"Wunderkindes" Dirk Nowitzki erzählt, der es aus dem bayrischen Würzburg zum sechstbesten Scorer aller Zeiten in der besten Liga der Welt, der NBA, brachte.

"Football Leaks: Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball" (Rafael Buschmann; Deutsche Verlags-Anstalt): Sollte der Fußball jemals ein sauberes Image gehabt haben, so hat er dieses spätestens seit den Skandalen rund um die FIFA verloren. Das Buch bietet nun erstmals Einblicke in die Schattenwelt der Branche, die offenkundig von beachtlicher Gier beherrscht wird.

"90 oder Die ganze Geschichte des Fußballs in neunzig Spielen" (Christian Eichler; Droemer Knaur): Der renommierte deutsche Fußball-Journalist erzählt die Geschichte des Fußballs in 90 aufsehenerregenden Spielen. Eichler erzählt ebenso vom "Wunder von Bern", vom "Wembley-Tor", vom "Meister der Herzen" wie vom Fußballkrieg zwischen El Salvador und Honduras - als blutigem Ergebnis eines 3:2.

"Das österreichische Fußballwunder. David Alaba" (Felix Haselsteiner; Die Werkstatt): Das Buch erzählt die Geschichte Alabas - von seiner Kindheit und den ersten Schritten als Profi bei der Wiener Austria bis zu den großen Erfolgen mit Bayern und der wechselvollen Karriere in der österreichischen Nationalelf.

Haselsteiner hat mit zahlreichen Weggefährten gesprochen und zeichnet ein differenziertes Bild dieses Ausnahmekickers.

"Peter Stöger - Seine Mannschaften. Seine Erfolge" (Peter Linden; Ueberreuter): Auch wenn die jüngste Wendung im erstaunlichen Trainerleben von Peter Stöger keine Berücksichtigung mehr finden konnte, ist das Buch über Österreichs Ex-Teamspieler für Fans lesenswert.

Akribisch zeichnet Linden den Weg des aktuellen Dortmund-Coachs von seinen Anfängen als Kicker beim FavAC akribisch nach. Wer sich eine Anekdotensammlung des "Schmähbruders" Stögers erhofft, wird allerdings enttäuscht werden.

"Ich mag, wenn's kracht. Jürgen Klopp. Die Biographie." (Raphael Honigstein; Ullstein): Der Autor hat den Kulttrainer auf all seinen Stationen in Mainz, Dortmund und Liverpool intensiv begleitet - und hat einen exklusiven Zugang zum persönlichen Umfeld des 50-Jährigen.

In seinem Buch beschreibt Honigstein die Erfolgsprinzipien und -regeln des "Normal One" und zeichnet ein rundes Bild von Klopp, dessen Karriere 2001 an der Seitenlinie in Mainz begann.

"Ich bin Neymar - Gespräche zwischen Vater und Sohn" (Mauro Beting und Ivan Moré; Riva): In dieser autorisierten Biografie berichtet der Superstar von den wichtigsten Stationen seiner Karriere und seinen Zukunftsplänen, sein Vater von den Schwierigkeiten, der harten Arbeit und den Rückschlägen, aber auch vom Stolz auf seinen Sohn.

So entsteht ein Dialog zwischen Vater und Sohn, der nicht nur intime Einblicke in das Leben und die Herkunft eines der bedeutendsten Fußballer unserer Zeit gibt, sondern auch die Dynamik einer Familie aufzeigt, die alles für den Sport geopfert hat.