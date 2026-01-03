Olympia, Formel 1, Eishockey? Die Fußball-WM überstrahlt alles

Den ersten Weltmeister im neuen Jahr wird es wie gewohnt im Darts geben – und zwar am 3. Jänner spätabends. Im Finale im Londoner Alexandra Palace werden zum letzten Mal die Pfeile geworfen (21.15 Uhr/live Sport1, DAZN). Die Rallye Dakar (3. bis 17. Jänner) findet zum siebenten Mal in Saudi-Arabien statt. 8.000 Kilometer lang geht es über Dünen, Berge und trockene Flussbetten. Das Starterfeld bricht Rekorde, 433 Fahrzeuge starten in den Hauptkategorien, darunter auch Mark Mateschitz.

Den Gesamtsieger der Vierschanzentournee wird man nach dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen am 6. Jänner kennen, vermutlich heißt er Domen Prevc. Richtig weit gesprungen wird dann bei der WM im Skifliegen von 22. bis 25. Jänner auf der Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf. Das Tennis-Jahr erlebt mit den Australian Open (ab 12. Jänner) seinen ersten Höhepunkt. Offen bleibt, ob Talent Lilli Tagger den Weg durch die Qualifikation bis ins Hauptfeld schafft. Fix dabei sind jedenfalls Filip Misolic, Julia Grabher und die nun für Österreich spielende Anastassija Potapowa.

Bei der Handball-EM (ab 15. Jänner) bekommt es Österreich mit dem neuen Teamchef Iker Romero mit Deutschland, Spanien und Serbien zu tun. Die Fußball-Saison startet schon am 30. Jänner mit dem Viertelfinale im ÖFB-Cup. Am Wochenende darauf geht die Liga in die entscheidende Phase vor der Tabellen- und Punkteteilung. Ein Fußball-Highlight wird am 12. August das Super-Cup-Finale in Salzburg sein zwischen dem Sieger der Champions League und jenem der Europa League.

Das Lauf-Event des Jahres ist aus österreichischer Sicht wieder der Vienna City Marathon am 19. April. Viel Ausdauer brauchen auch die Radprofis bei der Tour de France (4. bis 26. Juli). Das sind die fünf Sport-Höhepunkte des Jahres: Olympische Winterspiele Die Winterspiele (6. bis 22. Februar) sind quasi vor der Haustüre – und doch wird es ein Olympia der weiten Wege werden. Die Wettkampfstätten sind auf vier Cluster verteilt, von Mailand bis nach Cortina, vom Fleimstal bis zum Veltlin-Cluster mit der legendären Abfahrt in Bormio. Vor vier Jahren in Peking holte Österreich insgesamt 18 Medaillen, davon sieben Goldene. Eine ähnliche Ausbeute wird auch diesmal erhofft. Die Entscheidungen bei den alpinen Skirennen fallen von 7. bis 18. Februar in Bormio (Männer) und Cortina (Frauen).

Formel-1-Jahr Wird Lando Norris seinen Titel verteidigen können? Kann Max Verstappen zurückschlagen? Welche Rolle werden Mercedes und Ferrari spielen? Prognosen für das Formel-1-Jahr 2026 sind schwerer als je zuvor. Eine umfassende Regelreform sorgt dafür, dass die Karten neu gemischt werden. Doch spätestens am ersten Rennwochenende in Melbourne am 8. März wird man sehen, welches Team die Hausaufgaben am besten erledigt hat. Wie im Vorjahr umfasst der Kalender wieder 24 Rennen. Der Grand Prix von Österreich findet am 28. Juni statt.

Eishockey-WM Wird das österreichische Männer-Team wieder eine ähnliche Begeisterung entfachen, wie bei der WM 2025 mit dem Viertelfinaleinzug? Das wird die WM in den Schweizer Städten Zürich und Freiburg ab 15. Mai zeigen. Das Team von Roger Bader trifft in Zürich unter anderem auf die USA, Finnland, Deutschland und Gastgeber Schweiz. Im November 2026 kommt es in Dänemark zur Premiere: Dann werden Österreichs Frauen erstmals bei einer WM der höchsten Kategorie spielen und gegen USA, Tschechien, Schweiz sowie Deutschland antreten. Fußball-WM Bei der Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und in Mexiko treten erstmals 48 Teams an – und nach 28 Jahren ist Österreich wieder dabei. David Alaba, Marko Arnautovic und Kollegen bekommen es dabei mit Jordanien (17. Juni/6.00 MESZ) in Santa Clara (bei San Francisco) zu tun. Danach geht es gegen Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi (22. Juni/19.00 MESZ) in Dallas und gegen Algerien (28. Juni/4.00 MESZ) in Kansas City. Sollte das Team von Ralf Rangnick zu den besten zwei Mannschaften der Gruppe oder zu den besten acht von zwölf Drittplatzierten gehören, geht es in der K.o.-Phase weiter.