Sport-Gipfeltreffen im Sommer 2021 in Graz

Bei dem Sportereignis werden mindestens 18 Sportverbände dabei sein. In über 200 Bewerben werden rund 600 Medaillenentscheidungen fallen. Bisher zugesagt haben u.a. die Verbände für Baseball, Modernen Fünfkampf, Schach, Schwimmen, Racketlon, Special Olympics Austria, Fechten, Radsport, Rugby, Frisbee, Golf, Kajak, Karate, Leichtathletik oder auch Rollsport und Inline-Skating oder Kunstturnen.

Das Budget beträgt laut dem Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) rund 900.000 Euro. Beteiligen werden sich zu je einem Drittel Bund, Land und Stadt. Zur Austragung gelangen die Wettbewerbe an rund 14 Sportstätten, teils mitten im öffentlichen Raum wie etwa auf dem Hauptplatz beim 3x3-Basketball, beim Rad-Altstadtkriterium oder beim Kajak direkt an der Hauptbrücke über die Mur oder in der neu angelegten Augartenbucht.

Sport-Austria-Präsident Niessl sagte, mit den Austria Finals 2021 werde ein neues Konzept erstmals in Österreich durchgeführt. „Einige Sportarten stehen im täglichen Leben und in den Medien im Vordergrund, aber in vielen anderen Sportarten ist das leider nicht so“, so Niessl. IOC und WHO hätten gefordert, dass man gerade in der Coronaviruskrise verstärkt auf Sport setzen solle. DIe „Finals“ werden auch 2022 in Graz in Szene gehen.