Sport-Austria-Präsident Niessl fordert 3G im Breitensport

Vor dem Regierungsgipfel am Mittwoch macht Sport-Austria-Präsident Hans Niessl Druck, dass es auch für den Breitensport breite Öffnungen gibt. „Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Bewegung für die Bevölkerung ist. Schade, dass das ausgerechnet im Gesundheitsministerium nicht immer mitgedacht wurde. Denn die Lockdowns haben natürlich auch gesundheitliche Kollateralschäden durch Bewegungsmangel verursacht."

Daher will Niessl auch im Sport die 3-G-Regel. "Damit können auch wieder wirklich alle Teile der Bevölkerung das Sportangebot auf Österreichs Sportstätten nützen. Uns wurde bereits im Vorfeld des Regierungsgipfels am Mittwoch signalisiert, dass das mit 19. Februar der Fall sein wird. Wenn es die Corona-Situation zulässt, muss freilich in absehbarer Zeit auch der zweite Schritt folgen. Dann müssen praktische alle Beschränkungen aufgehoben werden. Wir brauchen einen Freedom-Day - auch im Sport!"