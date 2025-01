Sportstättenoffensive gefordert: Wie Österreich fit für die Zukunft wird

Im Rahmen der kürzlich angekündigten Budgetkonsolidierung , die auch Kürzungen im Sportbereich umfasst, hat sich Sport Austria am Mittwoch an die beiden Chefverhandler Herbert Kickl (FPÖ) und Christian Stocker (ÖVP) gewandt.

Dabei stand eine zentrale Botschaft im Mittelpunkt: Sport ist unverzichtbar für die österreichische Gesellschaft . Sport Austria-Präsident Hans Niessl betonte im Rahmen des Neujahrsempfanges die Bereitschaft des Sports, mit der neuen Bundesregierung konstruktiv zusammenzuarbeiten, und richtete dabei einen klaren Appell an die Politik .

Vertrauen an Regierung Potenzial des Sports zu erkennen

„In diesem Brief weisen wir eindringlich darauf hin, was Spitzen- und Breitensport als Tandem für die Gesellschaft leisten und dass Investitionen in den Sport immer mehrfach zurückkommen: Sport ist Gesundheitsmotor, Sport ist Wirtschaftsmotor und Sport ist natürlich auch Integrationsmotor", vertraut Niessl der nächsten Bundesregierung, dass diese das Potenzial des Sports erkennt und dieses auch zu nutzen weiß.