Mehr als 20 heimische Sportverbände küren vom 3. bis 6. Juni in Graz in rund 300 Bewerben ihre Meister. Bei der Premiere der Sport Austria Finals werden rund 3.500 Aktive in 18 Sportstätten antreten. Sport-Austria-Präsident Hans Niessl wertete das erste sportliche Großereignis in der Pandemie als "Riesenimpuls aus dem Spitzensport, um auch Impulse für den Breitensport zu geben".

In der Pandemie sei laut einer Observer-Studie ein Drittel weniger Sport betrieben worden, führte Niessl bei einem Pressetermin am Mittwoch aus. "Das wird die ganz große Herausforderung: Wie können wir Menschen motivieren, wieder Sport zu betreiben? Wir brauchen ein Comeback der Emotionen. Es gibt viele Initiativen und die Sport Austria Finals sind ein wichtiger Impuls. Der Spitzensport ist eine Lokomotive für den Breitensport."

80 Millionen in den Breitensport

Für das Überleben der Vereine sei die finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung sehr wichtig gewesen, betonte Niessl. Aus Mitteln des NPO-Fonds sind demnach 80 Millionen Euro in den Breitensport geflossen. Der Profisport habe 35 Millionen erhalten, sagte der Ex-Politiker.

Angesichts der Pandemie haben die Veranstalter der Finals ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet. Fans können sich Tickets über die Website sportaustriafinals.at sichern. Zuschauer müssen entweder getestet, geimpft oder genesen sein.