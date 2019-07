"Spitzbühel": Viele Fans und starke Konkurrenz für Thiem

Die Familie Thiem ist vollständig. Ließen sich in Hamburg nur 75 Prozent davon anschauen, so stieß in Kitzbühel auch Moritz Thiem dazu. Der 19-jährige Bruder von Dominic war dort auch schon arbeiten, verlor am Samstag in der 1. Qualifikationsrunde. Er darf aber aber noch einmal sein Talent unter Beweis stellen, mit Dominics Trainer Nicolas Massu bildet er ein Doppel.

Sonst ist alles sehr entspannt. "Die Regenpausen sind störend, aber sonst passt alles sehr gut hier", sagt Mutter Karin Thiem, die Moritz wie Vater Wolfgang seine beiden Daumen drückt. Sohn Dominic trainierte gestern Vormittag.