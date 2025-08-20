Regen bremste Speerwerferin Hudson bei Diamond League in Lausanne

Speerwerferin Victoria Hudson hat beim Diamond-League-Meeting in Lausanne am Mittwoch Rang acht belegt. Bei 18 Grad und strömendem Regen musste sich die mit 67,76 m nach wie vor Jahresweltbeste mit 53,92 m zufriedengeben.

Der Sieg ging mit 63,02 m an die Serbin Adriana Vilagos.