Regen bremste Speerwerferin Hudson bei Diamond League in Lausanne

"Ich konnte nicht richtig greifen", sagte die Jahresbeste. Der Wettbewerb sei "an der Grenze des Machbaren" gewesen, sagt Coach Högler.
20.08.25, 22:18
Speerwerferin Victoria Hudson hat beim Diamond-League-Meeting in Lausanne am Mittwoch Rang acht belegt. Bei 18 Grad und strömendem Regen musste sich die mit 67,76 m nach wie vor Jahresweltbeste mit 53,92 m zufriedengeben. 

Der Sieg ging mit 63,02 m an die Serbin Adriana Vilagos.

"Ich konnte nicht richtig greifen, bin immer abgerutscht", meinte die ÖLV-Rekordhalterin. Coach Gregor Högler ergänzte: "Es hat wie aus Kübeln geschüttet, die Bedingungen waren gerade für Speerwerferinnen an der Grenze des Machbaren."

Mit Caroline Bredlinger war eine zweite Österreicherin in Lausanne am Start. Im B-Finale über 800 m benötigte sie 2:01,01 Minuten und wurde Fünfte.

